Иностранным добровольцам на Донбассе упростили получение гражданства Украины. Новости

Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Законом № 3433 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)» внесены изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О гражданстве Украины».

В частности, изменениями в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определен термин «участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь подразделениям, участвующим в антитеррористической операции.

Законом также признаны иностранцы и лица без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, находящимися на законных основаниях на территории Украины и предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме того, законом установлены ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства государству-агрессору или странам, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Законом внесены изменения в Закон «О гражданстве Украины», которыми предусмотрена норма об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.