Твоя суперсила: История успеха братьев-близнецов Кутисовых из Мариуполя (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) братья-близнецы Кутисовы с детства воспитываются в интернате. Но это не помешало им добиться успеха. Они стали настоящей гордостью в своем заведении и лидерами среди друзей. На двоих они имеют полсотни медалей по карате.

Братья-близнецы и лучшие друзья в жизни – на татами Богдан с Ильей превращаются в противников. «На соревнованиях, когда мы вдвоем выходим в финал, там надо показывать технику, мы выходим в поединок. Каждый сам за себя», – говорят братья.

Они лишь 2 года занимаются карате, однако имеют немалые достижения. «17 медалей. Я старался изо всех сил на всех соревнованиях», – сказал Илья.

Ребята хорошо учатся, но больше всего увлекаются спортом. «Почему у них такой успех? Дело в том, что они очень сильно отличаются от домашних детей. Этим детям приходится бороться, чтоб куда-то попасть и действительно быть лучшими», – считает тренер секции карате Олег Шухман.

В рамках проекта «Твоя суперсила» тренировку ребят посетил звездный гость – телеведущий канала «Украина» Максим Сикора. Для них это стало сюрпризом. «Чемпионаты Украины? Ого, какая тяжелая. Это золотая, а это первое место в Бердянске», – рассматривал он их медали.

«Cуперсила, которую дети демонстрируют для того, чтобы уже делать себя лучше. Они уже являются примером и такими, можно сказать, авторитетами для своих сверстников», – добавил Сикора.

Фонд Рината Ахметова подарил ребятам сертификаты на получение спортивного инвентаря. «Помочь воспитанникам интернатных учреждений найти способность раскрыть талант и развивать его – вот основная цель проекта "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова», – сообщила менеджер программ Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

На счету каждого из братьев множество достижений. Но самые важные – еще впереди. «Я хочу съездить на чемпионат мира по карате. Я хочу всегда быть первым. Стараться, стараться и стараться», – поделились Илья и Богдан Кутисовы.

Проект «Твоя суперсила» – это цикл мотивационных встреч. Воспитанники интернатных учреждений Донецкой области общаются с амбассадорами – звездами телеканала «Украина». Собственным примером известные люди показывают детям, что мечты обязательно сбываются.

Источник: ТК «Донбасс»

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