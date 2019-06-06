Зеленский говорил сенатору США о потребности Украины в новом вооружении. Новости

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с американским сенатором-республиканцем Робертом Портманом говорил о потребности украинской армии в новом вооружении. Об этом Портман рассказал во время выступления в Сенате, который транслировал телеканал C-SPAN, сообщает «Громадське».

По его словам, Зеленский говорил о необходимости для украинской армии новых систем вооружения, а также о российской пропаганде вдоль восточной границы Украины и пути противодействия ей.

Сенатор отметил, что встреча с президентом Украины была продуктивной. «Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», – сказал Портман.

Республиканец также рассказал о своей беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. «У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», – рассказал Портман.

Издание отметило, что встреча Зеленского с Портманом состоялась еще 30 мая. Тогда президент Украины рассказал американскому сенатору о «двух войнах» – с Россией и коррупцией. Однако в сообщении администрации президента об этой встрече просьба Зеленского о новом вооружении не упоминается.