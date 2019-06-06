В ЕС пояснили, почему твердо настроены продлить санкции против России. Новости

Евросоюз твердо намерен продлить экономические санкции в отношении РФ за ее агрессию против Украины. Такую позицию высказал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне, пишет «Укринформ».

«Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против России – ред.), И мы продолжим это делать», – отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза будет сохраняться. «Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их. Это является постоянной политикой Европейского Союза», – отметил Серрано.

Издание напомнило, что совет ЕС на своем заседании 20 июня намерен продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Ограничения против РФ были введены Евросоюзом в июля 2014 года из-за незаконной аннексии Крыма и войны на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были ужесточены. По процедуре, Совет ЕС каждые полгода имеет формально пересматривать свое решение о продлении санкций.