То ли еще будет: В «ЛНР» обсуждают резкий рост цен на топливо. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области розничные цены на топливо в сети «республиканских» автозаправок «будут соответствовать рыночной стоимости». Об этом заявила «замдиректора по финансам» предприятия «Луганскнефтепродукт» Галина Остапущенко, передают местные интернет-ресурсы.

Остапущенко уверяет, что «причиной резкого роста биржевых цен на топливо является большой спрос на фоне снижения предложений со стороны его производителей, вызванного сокращением производства на пике сезонных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов».

«На международной товарно-сырьевой бирже бензин марки АИ-92 подорожал на 23%, АИ-95 – на 18,5%. Вслед за ростом биржевых цен пошли вверх и цены на оптовом рынке», – сообщила Остапущенко.

«"Луганскнефтепродукт" не производит топливо, мы осуществляем его поставки. И пока будет сохранятся эта ситуация с ростом цен на товарно-сырьевой бирже, розничные цены на топливо в "Луганскнефтепродукте" будут соответствовать объективной рыночной цене. И новые поставки топлива уже будут по новым ценам, которые диктует рынок и биржевые цены», – добавила она.

Представитель «Луганскнефтепродукта» уверяет, что ситуация с резким и значительным ростом цен на топливо коснулась не только «государственных», но и частных компаний «республики».

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