Просятся в грузчики и рекламу: Где школьники могут найти подработку на каникулах. Новости

Накануне летних каникул многие школьники вместо отдыха ищут себе подработку. Свои резюме они публикуют на тематических форумах – девочки, как правило, предлагают услуги по раздаче листовок, выгулу небольших собак, распространении рекламных постов в соцсетях, а мальчишки возрастом от 13 до 15 лет предлагают даже услуги по погрузке-выгрузке небольших грузов. Как оказалось, не дремлют и работодатели – на профильных сайтах встречаются объявления, где на раздачу рекламных воздушных шариков и размахивание рекламными флагами требуются именно подростки, пишет «Сегодня».

«Ставка сделана на то, что дети смогут привлечь больше пожертвований для нашего благотворительного фонда. Мы готовы платить ребенку 30 гривен в час», – рассказали изданию по одному из объявлений.

Журналисты под видом работодателей пообщались с некоторыми из подростков, которые сейчас опубликовали объявления о поиске работы.

«Я мечтаю о щенке йорка (йоркширского терьера, – ред.), он стоит 3600 грн. Мама мне сказала, что это дорого, я хочу собрать хотя бы половину, а остальное добавят родители и бабушка. Поэтому ищу подработку. Уже подсчитала, что если в день буду зарабатывать хотя бы 70 грн, то за месяц заработаю 1400», – рассказала 12-летняя Алина из Полтавы.

А двое братьев-близнецов из Кропивницкого рассказали, что им по 13 лет, и они копят деньги маме на подарок.

«Согласны на любую работу, даже грузчиками. Нужны 3000 грн, хотим купить маме серьги. Недавно пришли на одну стройку, но нас не взяли. Решили написать объявление. А наши друзья из другого города протирают стекла машин, которые останавливаются на светофорах. Недавно один водитель дал им сразу 50 грн, а так берут по двадцатке», – рассказал один из братьев Кирилл.

И добавил, что в прошлом году все лето с братом раздавали рекламу, зарабатывали по 700 грн в месяц.

Большинство авторов объявлений – девочки. Многие в объявлениях пишут, что хотят заработать на мечту – модную одежду, косметику, мобильные телефоны. Одна из таких авторов написала, что «очень сильная», поэтому может работать даже грузчиком. Есть объявления и от детей, проживающих на неподконтрольных территориях. Не скрывая, юные соискатели пишут, что в семье тяжело с деньгами, поэтому ищут себе подработку на лето. Кстати, в прошлом году таких объявлений были единицы.

Юристы обращают внимание на то, что по закону принимать на нетяжелую работу можно подростков, которым исполнилось 14 лет. При этом рабочий день должен быть ограниченным, а разрешение на работу ребенка должны в обязательном порядке подписать его родители или официальные опекуны.

Эксперты, которые исследовали нюансы детского труда в Украине, рассказали нам, что были моменты, неприятно удивившие социологов.

«Вопрос детского труда в Украине комплексно исследовался два раза – первый раз в 1999 году, второй – в 2015-2016 гг. Могу сказать, что достаточно большое число молодых родителей абсолютно не против того, чтобы их дети подрабатывали. Кроме того, 50-57% родителей не знают, что их дети работают. Это говорит о том, что многие родители не вникают в то, чем занят их ребенок – работает ли он или же гуляет с друзьями», – рассказал доктор экономических наук из Института демографии и социсследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Цимбал.

По его словам, исследование показало, что современные родители нередко рассматривают подработку ребенка и как часть воспитательного процесса, а родители старшего возраста не всегда позитивно относятся к занятости своего чада, считая, что детство должно оставаться детством.