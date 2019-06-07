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Через линию разграничения на Донбассе пытались переместить товары на 180 тыс. грн. Новости

Через линию разграничения на Донбассе пытались переместить товары на 180 тыс. грн

07.06.19 08:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Через линию разграничения на Донбассе 6 июня пытались с нарушением установленных правил провезти товары на общую сумму почти 180 тыс. грн. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера пограничные наряды Донецкого, Краматорского и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти комплектующие к компьютерной технике, автозапчасти, одежду и трикотажные изделия на общую сумму почти 180 тыс. грн. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления оформления материалов дел об административных правонарушениях», – сообщили в Госпогранслужбе.

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