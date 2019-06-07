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В Донецке женщину сбил троллейбус, – соцсети. Новости

В Донецке женщину сбил троллейбус, – соцсети

ДН

07.06.19 08:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам дончан, авария произошла 6 июня около 11:00 на ул. Артема в районе ЦУМа: на пешеходном переходе женщину сбил троллейбус. Жители Донецка также рассказывают, что пострадавшая – пожилая женщина – пыталась перейти дорогу на красный свет светофора.

Как сообщил сосед пострадавшей, женщина жила на ул. Федора Зайцева. После ДТП ее госпитализировали в областную травматологическую больницу, однако женщина умерла на операционном столе.

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