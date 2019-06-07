Уровень кислорода в выработке составлял 6%: В «ДНР» погибли два шахтера. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) в частной горной выработке погибли два шахтера. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 6 июня работавшие на глубине 200 м в частной горной выработке в Снежном шахтеры не вышли на поверхность. «Горноспасатели 2 ГВГСО г. Торез (после переименования – Чистяково, – ред.) обследовали выработку, выявили и подняли на поверхность тела двух погибших: 1982 года рождения и 1980 года рождения. В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составляет 6%», – уверяют в «МЧС».

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