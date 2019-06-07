Ситуация в пунктах пропуска утром 7 июня: Проезда ожидали 180 авто. Новости

Сегодня утром, 7 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 41,7 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9535 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8380 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7875 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4180 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 670 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 180 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/25;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Юлия: «7:23. Мама выехала из Донецка в 4:30 с перевозчиком, сейчас стоит на паспортном милиции Никитовки. Машин, пеших – огромное количество. Мрак. Связь отвратительная».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Денис: «4:48. "Каргилл" в сторону Украины. Уже до моста в два ряда»;

Eugene: «5:07. "Каргилл" от середины моста. Льгота уже на мосту»;

Александр: «6:05. На "Каргилле" полная задница, вчера простоял до 9 вечера, занял очередь и вернулся, приехал в 5 утра , не могу вклиниться в свою очередь. Без слов»;

Валерия: «7:11. На "Каргилле" ночевали. Лезут со всех щелей перевозы. Не едьте туда. Очередь огромная».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Aleksey: «6:43. Еленовка от поворота»;

Анна: «7:36. Еленовка в Волноваху – очередь до автостанции, много машин, в Новотроицке в Донецк машин 20, пеших везде немного, родители выехали автобусом в 5:30, уже в Волновахе».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Eugene: «7:15. Гнутово в Украину, очередь заходит в село метров на 200. Машин 120+-».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.