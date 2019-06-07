На пожаре в Краматорске погиб мужчина. Новости

Сегодня утром, 7 июня, на пожаре в Краматорске (Донецкая обл.) погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 5:40 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Архангельской в Краматорске.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в однокомнатной квартире на 1-м этаже 9-ти этажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара погиб мужчина», – сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 06:25.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.