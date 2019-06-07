В «ДНР» сообщили об обрушении крыши в жилом доме в Макеевке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) обрушилось деревянное перекрытие одной из квартир дома. Пострадала женщина. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», инцидент произошел 6 июня в доме по ул. Тореза: обрушилось 8 кв. м деревянного перекрытия в одной из комнат квартиры. «Пострадала женщина 1934 года рождения, которая от госпитализации отказалась. Предполагаемая причина обрушения – ветхость части деревянного перекрытия из-за длительной течи кровли дома. Коммунальной службой г. Макеевки убран строительный мусор после обрушения», – уверяют в «ДНР».