Сводка из зоны ООС за 6 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще четверо травмированы. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Опытного – из минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Чермалыка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов противника двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Гнутово – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм.

вблизи Травневого – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

вблизи Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева 19 раз нарушила режим прекращения огня за минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 271 единица. Обстрелам подверглось села Спартак, Луганское и поселок Сигнальное в пригородах Донецка, Донецкий аэропорт; горловские поселки шахты им. Гагарина и шахты 6/7, Доломитное; Ясиноватая и село Крутая Балка; село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) повреждены дом и клуб по улице Ахматовой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы села Веселая Гора и поселка Голубовское. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».