ВСУ будут отвечать жестко: Зеленский об обстрелах Донетчины. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского (Донецкая обл.) и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых 2 украинских военных погибли, а 8 получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», – заявил Зеленский.

Отмечается, что президент Украины выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

«Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», – цитирует Зеленского пресс-служба президента Украины.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще 4 травмированы.

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