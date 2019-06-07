На Луганщине за сбыт опасных наркотиков осужден рецидивист. Новости

Ранее неоднократно судимый житель г. Лисичанска обвиняется в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта, а также в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Ранее неоднократно судимый мужчина на протяжении января-февраля 2017 года систематически незаконно приобретал, хранил с целью сбыта и сбывал наркотическое средство – ацетилированный опий и психотропное вещество – метамфетамин на территории г. Лисичанска. За реализацию наркотического средства и психотропного вещества злоумышленник получил от заказчика 600 грн», – говорится в сообщении.

«Приговором Лисичанского городского суда Луганской области наркоторговец признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и ему назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», – сообщили в прокуратуре.