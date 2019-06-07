Ударил в шею: На Донетчине мужчину подозревают в убийстве. Новости

На Донетчине задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 4 июня в полицию сообщили, что в селе Катериновка (Марьинский р-н) умер мужчина.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, вместе с которой прибыли и медики. Констатировав смерть без каких-либо визуальных следов насильственной смерти, тело 58-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты установили, что смерть наступила в результате удушения», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители начали устанавливать обстоятельства происшествия.

«Менее чем за сутки правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель Катериновки Марьинского района. В тот день он, вместе с потерпевшим, распивали спиртные напитки. "Перебрав лишнего", между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил своего знакомого в шею. После совершенного преступления, злоумышленник сообщил о якобы естественной смерти председателю сельского совета, скрыв обстоятельства», – рассказали в полиции.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.