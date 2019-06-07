На Луганщине рассказали о ситуации с бешенством . Новости

На Луганщине втрое снижен уровень бешенства диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации по результатам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Луганской ОГА.

Анализ эпизоотической ситуации по зафиксированным в области за истекший период этого года случаям бешенства в сравнении с аналогичным периодом 2018 года подтверждает стабилизацию ситуации и снижение почти в три раза случаев заболеваемости бешенством среди домашних и диких животных. Основным источником и резервуаром возбудителя инфекции являются дикие хищники и одичавшие животные.

В пресс-службе подчеркнули, что в декабре 2018 года впервые за последние 7 лет на Луганщине проведена кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Всего обработано 12 306 тыс. кв. км лесоохотничьих угодий, распространено 246 120 тыс. доз вакцин для диких плотоядных в виде приманок. Проблема по регуляции численности бездомных животных в области на сегодня решается на местном уровне спорадически и не является системной.

В общем эпизоотическая ситуация с африканской чумой свиней в Украине и в регионе значительно улучшилась. Так, в 2018 году в Луганской области зарегистрировано 4 вспышки заболевания АЧС – в Белокуракинском, Троицком, Новоайдарском районах и в Рубежном. Вспышки ликвидированы в соответствии с требованиями действующей инструкции. Однако, как было заявлено во время заседания комиссии, на территории отдельных городов области в течение последних лет так и не решен вопрос о ликвидации несанкционированной торговли пищевыми продуктами.

Также рассмотрены варианты приведения в соответствие работы ярмарки в Северодонецке с требованиями «Положения об организации и проведении ярмарочной деятельности на территории г. Северодонецка», и меры общественной организации «Зооконтроль» по регулированию численности бездомных животных гуманными методами в населенных пунктах Луганской области.

По итогам заседания было решено принять безотлагательные меры по недопущению и ликвидации несанкционированной торговли пищевыми продуктами на территории городов и населенных пунктов, обеспечить строгий контроль за перемещением автодорогами области животных и пищевой продукции, осуществлять меры по недопущению увеличения численности бродячих животных на территории населенных пунктов.