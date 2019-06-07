От МН17 и до обстрела Мариуполя: Украина выступила в суде ООН в Гааге. Новости

В Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины сегодня, 7 июня, в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«От отрицания того, что МН17 и обстрел жилых кварталов Мариуполя подпадают под определение террористического акта в статье 2 Конвенции о запрете финансирования терроризма, заканчивая соблюдением процедур, определенных статьей 22 Конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации», – написала она.

Глава украинской делегации в Международном суде ООН в Гааге также процитировала выступление украинского адвоката Марни Чику: «На востоке Украины вооруженный конфликт, Украина там стремится защитить всех своих граждан. Украина не имеет своей мишенью людей, которые не принимают активного участия в военных действиях, чего нельзя сказать об исполнителях атаки [России], которой касается дело Украины».

Марне Чика ответила на утверждение представителя РФ в Гааге следующее: «Господин Вордсворт говорит, что если так называемые "ДНР" и "ЛНР" не были признаны террористическими организациями, то Украина "не может заявить правдоподобный случай, что "ДНР" и "ЛНР" осознано совершили террористические акты"».

Адвокат заявила об «известном акте в России и особенно в Украине» о пытках и убийстве депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака «в качестве наказания за поднятие украинского флага над его мэрией» в 2014 году. Она также заявила, что среди лиц, просивших о поставке зенитно-ракетного комплекса «БУК» в «ДНР» из России был экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков), «который уже на тот момент был известен коллективными расправами над гражданскими».

«Была направлена только сама ракетная установка "БУК Телар", без центра боевого управления ею. При наличии последнего же, возможно, по крайней мере, отличить гражданский самолет. Без такого центра управления это невозможно. "БУК" могли поставить вместе с оборудованием, необходимым для различения военных и гражданских целей, однако решили этого не делать, осознавая последствия», – цитирует Зеркаль Марни Чику.

«В день, когда "БУК" пересекал границу с Украиной, российское авиационное ведомство закрыло гражданское воздушное пространство с российской стороны границы. Из этого совершенно очевидно следует: все лица, задействованные в поставке БУКа знали, что они поставляли оружие, которое серьезно угрожало гражданским самолетам», – заявила Марни Чика.

Адвокат также озвучила доказательства, предоставленные Украиной, которые доказывают, что обстрел Мариуполя подпадает под определение террористического акта в соответствии с Конвенцией ООН: «Мариуполь является стратегическим украинским портом на юго-востоке Украины, удаленным от линии соприкосновения. Это второй по величине город Донецкой области…В Мариуполе не были дислоцированы подразделения ВСУ. На блокпосту присутствовали только представители Национальной гвардии, осуществлявшие функции, ранее выполняемые полицией. Северный блокпост был расположен слишком далеко от обстрелянных жилых районов, чтобы можно было предположить, что именно он был целью, а «обстрел северного блокпоста не представлял бы собой явное военное преимущество, учитывая тот факт, что накануне обстрела наземной атаки не было».

«Обстрел жилых районов не мог быть одной лишь ошибкой, как пыталась вас убедить Россия. Российская теория о том, что ДНРовцы по ошибке обстреляли жилые районы в 9:15, потом осознали, что это была ошибка, но опять обстреляли его в 11:00, после так называемой ошибки. И утверждать, что позиция Украины не является правдоподобной, просто невозможно», – заявила юрист.

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