Мина попала в блиндаж: В МВД рассказали подробности гибели украинских военных . Новости

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) мина попала в блиндаж, погибли двое и получили ранения восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как рассказали в МВД, на окраине поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) ночью 7 июня мина калибром 122 мм, выпущенная со стороны НВФ, попала в блиндаж. «Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще 4 травмированы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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