Миссия ООН на Донбасс: Посол Франции сомневается в перспективах введения. Новости

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом она сказала в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон сказала: «Не думаю».

Говоря о перспективах Нормандского формата и встречи на высшем уровне, посол Франции отметила, что пока об этом говорить рано. По ее словам, ожидается встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона, на которой будет обсуждаться этот вопрос. «Мы не хотим ничего навязывать Украине – это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в Нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном», – сказала она.

В то же время Дюмон предполагает, что дальнейшие переговоры будут проходить в Минском и Нормандском форматах. «Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится», – добавила посол.

Ранее сообщалось, что Изабель Дюмон заявила, что Франция поддерживает снятие блокады с неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.