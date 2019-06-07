В Краматорске мужчина получил травмы, выходя из автобуса. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) получил травмы мужчина, которому зажало руку дверью автобуса во время его движения. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«6 июня 2019 года примерно в 10:45 водитель автобуса РУТА 25 СПГ государственный номер АН 1452 АА маршрута № 31 начинал движение от автобусной остановки "Театральное кафе", расположенной по ул. В. Стуса. В это время пассажиру, который выходил из салона автобуса зажало руку дверью. В результате мужчина 1975 года упал на асфальт и получил телесные повреждения», – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины

«Полиция обращается к свидетелям и очевидцам с просьбой сообщить об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия по номеру "102"», – добавили в полиции.