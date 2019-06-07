В Донецке обсуждают введение страхования для владельцев авто в «ДНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Данную новость бурно обсуждают жители Донецка в соцсетях.

«Закон», принятый 24 мая, «вступил в силу» 5 июня.

Жители Донецка высказывают свои возмущения в связи с новыми затратами:

Сергей: «Воооо! "Прорывы" и "рывки" подкатили! Что следующее?»;

Макс: «Донецкая налоговая республика»;

Евгений: «Этого следовало ожидать. И так нормально, можно сказать, на халяву покатались. Вот вопрос теперь в ценнике! Если московский, то крах»;

Галина: «Все так плохо?»;

Влад: «Скоро будет как в м/ф "Чиполино": за простой дождь 100 лир, за проливной 200 лир, с громом и молнией 300 лир! Работы нет нифига, з/п нормальной тоже, власти вообще о***ли, сделайте з/п, как у вас, тогда и вводите страховки и т.д.».

При этом в Донецке некоторые жители уверены, что страховку нужно было давно ввести. «Нужно было страховку ввести еще в 2014. Сколько дураков ДТП устроило, и ни рубля с них не выбить. Живем как в Средневековье, а Донецк еще и столицей называют. Деревня это, а не столица», – пишет Сергей.

Многие люди подчеркивают, что страховых компаний в «ДНР» нет:

Антон: «А где страховаться?»;

Александр: «Та ну на**й... Какая страховка... Отмените сперва военное положение или же укажите в страховке пунктик "повреждения от военных действий"»;

Ольга: «И где страховаться?»;

Вадим: «Нет ни одной страховой компании».

Андрей: «А что, у нас появились страховые компании? Если да, то платежеспособны ли они?».

При этом некоторые дончане опасаются высказывать свое мнение о «властях» даже в соцсетях:

Руслан: «Та пошли вы на**й, задолбали народ обдирать»;

Антон: «Руслан, привет от МГБ».

Ранее сообщалось, что 24 мая «народный совет ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (140-210 грн по местному курсу валют), а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

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