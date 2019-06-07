Украинцев ждет повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты, – Бюджетная декларация. Новости

Прожиточный минимум в 2020 году планируют повысить с 2027 грн до 2189 грн, т. е. на 7,9%. Такие данные содержатся в проекте Бюджетной декларации на три года, показатели которой учитываются при написании проекта госбюджета, пишет «Сегодня».

Минимальная заработная плата, согласно документу, в 2020-м может вырасти чуть больше – на 13,2%, или до 4723 грн (с 1 января 2019-го, напомним, она составляет 4173 грн).

В 2018 году минимальная зарплата выросла на 16,3%, в нынешнем – на 12,1%.

В 2021 и 2022 годах темпы роста минимальной зарплаты замедлятся практически до ожидаемого уровня инфляции, т. е. до 5,9 и 5,7% соответственно.