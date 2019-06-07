На Луганщине в ВНО по биологии приняли участие 1,5 тыс. человек. Новости

В ВНО по биологии на Луганщине приняли участие 1,5 тыс. человек. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Тестирование состоялось в шести пунктах в Северодонецке и Старобельске, на которых работали 264 педагогических работника, обеспечивающих проведение процедуры внешнего независимого оценивания. Зарегистрировались для прохождения ВНО по биологии 1596, прибыли на пункты тестирования 1484 человека (93%)», – сообщили в облгосадминистрации.

В пресс-службе также отметили, что апелляций на проведение процедуры тестирования и нарушений со стороны участников ВНО не было.