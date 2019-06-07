На Луганщине исследуют ситуацию ВПЛ. Новости

На Луганщине проведут исследование ситуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на территории области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что и.о. заместителя председателя облгосадминистрации Сергей Олейников провел встречу с представителями Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в Украине.

Во встрече приняли участие координатор программы «Долгосрочные решения» NRC Анна Решетова, руководитель отдела информационного менеджмента и инновации в Совместной службе по профилированию ВПЛ (JIPS) Вильгельмина Велиш, специалист по информационному менеджменту в Совместной службе по профилированию ВПЛ (JIPS) Мелисса Веймейер.

«Норвежским советом по вопросам беженцев при поддержке Совместной службы профилирования ВПЛ (JIPS) предложено взять на себя роль фасилитатора исследования ситуации внутренне перемещенных лиц на территории Луганской области. Это профилирование ставит перед собой ряд задач. Среди них определение демографического профиля ВПЛ, анализ дальнейших намерений этой группы населения и достижений долгосрочных решений по ВПЛ и проанализировать социальную сплоченность в громадах, принимающих ВПЛ», – сообщили в пресс-службе.

Для проведения профилирования избраны Северодонецк, Кременная, Рубежное, Лисичанск, Старобельск.

«В рамках проекта будут собраны и проанализированы данные с участием представителей органов местной власти и ряда гуманитарных организаций. В результате этой исследовательской работы планируется создание отчета, который будет использован как фактическая база для разработки долгосрочных решений», – рассказали в пресс-службе.