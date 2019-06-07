Закопал в огороде: У жителя Мариуполя изъяли гранату. Новости

У жителя Мариуполя (Донецкая обл.) полицейские изъяли гранату, которую он прятал в огороде. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«Получив оперативную информацию о том, что один из жителей Кальмиусского района хранит у себя дома боеприпас, сотрудники Кальмиусского отделения полиции вместе с сотрудниками военной контрразведки СБУ и кинологами ГУНП в Донецкой области отправились по указанному адресу для проведения санкционированного обыска.

Так, на огороде жителя 1986 года рождения был обнаружен пакет с гранатой Ф1 и запалом к ней. Чтобы скрыть боеприпас мужчина закопал его в землю», – рассказали в полиции.

Боеприпас направлен на экспертизу, в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.