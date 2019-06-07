В Луганскую область привезли брошенного в Москве малыша (Фото). Новости

6 июня после длительных переговоров и договоренности с российской стороной в Украину возвращен малолетний ребенок, который остался на территории РФ без законных представителей. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Возвращением ребенка занимались Служба по делам детей Луганской облгосадминистрации и посольство Украины в РФ. «Было идентифицировано, что мать ребенка имеет украинское гражданство, поэтому и ребенок является гражданином Украины. Несколько месяцев длился поиск родственников по месту регистрации матери, которые могли бы забрать ребенка», – сообщили в пресс-службе.

Когда все поиски оказались безрезультатными, ребенка перевезли в Украину. «Трехмесячный мальчик, которого мать родила и оставила в роддоме Москвы, был передан на российско-украинском пункте пропуска «Ровеньки – Танюшевка» представителям Украины. В тот же день маленький гражданин Украины был устроен в областной дом ребенка», – отметили в пресс-службе.