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ФК «Олимпик» окончательно запретили участвовать в следующем чемпионате Украины. Новости

ФК «Олимпик» окончательно запретили участвовать в следующем чемпионате Украины

07.06.19 13:11segodnya.uaНовости

Фото: официальный сайт ФК «Олимпик»

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) после последнего заседания по делу донецкого «Олимпика» оставил в силе решение о невыдаче клубу аттестата. Таким образом, остается в силе решение о лишении права команд U-21 и U-19 «Олимпика» участвовать в соревнованиях среди команд U-21 и U-19 сезона-2019/2020 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ. Об этом пишет «Сегодня».

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.

Тем не менее, по результатам рассмотрения дела АК УАФ решил изменить свое решение, уменьшив дисквалификацию бывшим игрокам клуба Назару Единаку, Вадиму Счастливцеву, Владиславу Писковому, Артему Козлову, Луке Надирадзе и Богдану Степаненко, с пожизненной до двух лет.

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