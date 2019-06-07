На Луганщине полиция проверяет возможное нарушение избирательного законодательства. Новости

В Луганской области полицейские проверяют сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Вчера, в Попаснянский отдел полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение о том, что в одном из домов на пл. Героев неизвестные лица раздают пакеты с сахаром на которых изображена надпись с фамилией одного из вероятных кандидатов в народные депутаты Украины. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», – сказано в сообщении пресс-службы.