У мариупольского «огородника» изъяли почти 40 кустов конопли. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские разоблачили наркоагрария. Изъяты 39 кустов конопли и 3 пакета уже готовой измельченной продукции. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что житель Кальмиусского района города выращивал в огороде каннабис, а дома хранил уже высушенную марихуану.

«В ходе проведения санкционированного обыска на хозяйственной участке 36-летнего мужчины полицейские изъяли 39 кустов конопли. Все растения были высажены в грядках и поливались с помощью капельного полива. Кроме того, в пристройке были обнаружены 3 пакета и трехлитровая банка с уже высушенным наркоурожаем. Все изъятое направлено на экспертизу», – рассказали в полиции.

По данному факту начаты уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 3 года лишения свободы.