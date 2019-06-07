В «ЛНР»: На Успенском водохранилище мальчика на круге унесло на 300 м от берега . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины, на Успенском водохранилище 8-летнего мальчика на надувном круге отнесло на 300 метров от берега. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 6 июня к сотруднику «МЧС» обратился мужчина с просьбой о помощи. Он рассказал, что 8-летнего ребенка на надувном круге порывами ветра отнесло от берега на 300 метров. «Спасатель на весельной лодке подплыл к ребенку и доставил его на берег. Госпитализация и оказание первой медицинской помощи не понадобилась», – уверяют в «республике».

«Как удалось установить, компания друзей (2 женщины, ребенок и мужчина) приехала на водоем отдохнуть. Употребив алкогольные напитки, увлеклись разговорами. В это время мальчик отправился купаться. Друг семьи через время увидел мальчика далеко от берега, попытался доплыть к нему самостоятельно, но не хватило сил. Тогда он поплыл к берегу и обратился за помощью к спасателям», – добавляют в «МЧС».