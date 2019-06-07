Эксперты спрогнозировали курс гривни на лето. Новости

На сегодня, 7 июня, официальный курс установлен на уровне 26,8 грн за доллар. По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 13 копеек, снизившись второй день кряду. Хотя еще недавно доллар взлетал до рекорда за два месяца – выше 27 грн. Эксперты рассказали, какого курса стоит ждать ближайшее время, сообщает «Сегодня».

По мнению финансового аналитика Алексей Куща, «погоду» будут задавать иностранные инвесторы – держатели государственных облигаций в гривне (ОВГЗ).

«Уже сейчас видно замедление спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ. Они уже почувствовали осенние риски. И постепенно выходят с нашего рынка», – сказал он.

По его расчетам, вложения нерезидентов на уровне 40-50 млрд грн – это «вершина пирамиды», точка, достигнув которой инвесторы посчитают инвестицию в украинские ОВГЗ нецелесообразной. И это, по словам Куща, приведет к девальвации гривны. Хотя в Нацбанке отрицают «облигационные риски».

«Сейчас часть нерезидентов ушла – курс упал. Часть нерезидентов зашла, или Нацбанк выпустил депозитные сертификаты – создан искусственный дефицит гривны – курс укрепился», – объясняет колебания Кущ.

Но в целом, по его мнению, украинцам летом-2019 следует ожидать тренда на понижение гривны.

«С июля – августа мы выйдем в коридор от 27 до 28 грн/долл.», – отметил эксперт.

Волатильность курса до конца лета прогнозирует и замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило. Такие процессы он объясняет рядом факторов неопределенности.

«Сейчас на курс влияет большая неопределенность – связанная с политической нестабильностью. Она накладывает дополнительные риски для субъектов рынка, что является девальвационным фактором», – сказал он.

Кроме того, «туманную» среду определяет отсрочка кредита МВФ, необходимость значительных выплат по внешнему долгу и разговоры о дефолте.