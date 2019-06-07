Подозреваемого в убийстве «Сармата» освободили из-под стражи: Генпрокуратура обжалует решение. Новости

Генеральная прокуратура Украины обжалует решение суда об изменении меры пресечения на домашний арест подозреваемому в убийстве известного общественного деятеля, ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Виталия Олешко («Сармата»). Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба», – говорится в сообщении.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в четверг, 6 июня 2019 года, Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Сигиде, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве Виталия Олешко.

По результатам рассмотрения, в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использования электронного средства контроля.

Как отметила руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько на своей странице в Facebook, Михаил Сигида является ключевой фигурой. «Задержанный Сигида – не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика. Журналисты тщательно следили за каждой попыткой вытащить Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи», – написала Цыбулько.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. Правоохранители задержали одного из возможных заказчиков убийства Виталия Олешко («Сармата»). Исполнителем был назван бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо».

4 апреля Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства Олешко еще на один месяц, до 30 июня включительно.

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