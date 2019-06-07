В Украине за месяц подорожали 70% «социальных» продуктов. Новости

С 1 мая по 1 июня 2019 года произошел рост цен на 70% «социальных» продуктов. Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае, вошли: морковь – на 14,4%; яблоки – на 13,9%; свекла – на 9,1%; картофель – на 7,7%; ячневая крупа – на 4,2%.

Также, в мае, по сравнению с апрелем, подорожали:

пшено – на 3,9%;

хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%;

хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%;

рыба мороженая – на 1 %;

батон – на 0,9%;

куриное филе – на 0,8%;

свинина и манка – на 0,6%;

сметана – на 0,4%;

куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3 %;

макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

Кроме того, как отметил Дорошенко, в мае больше всего подешевели:

белокочанная капуста – на 42,3%;

лук – на 33,1%;

яйца куриные – на 9,2%;

гречневая крупа – на 0,7%;

рис – на 0,4%.

Снизились цены также на говядину и кисломолочные сыры – на 0,1%.

В то же время, за этот период не изменилась цена на сало.

«Как видим майская потребительская инфляция несущественна. А в августе ждем дефляцию за счет удешевления овощей и фруктов, а также стабильной цены коммунальных услуг», – добавил Дорошенко.