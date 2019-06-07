В Бахмуте комиссия приняла решения по соцвыплатам ВПЛ. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) состоялось очередное заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«04.06.2019 в помещении административного здания Бахмутского городского совета состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории г. Бахмута», – говорится в сообщении.

Как отмечается, комиссия приняла решение назначить (восстановить) социальные выплаты 166 переселенцам, проживающим в Бахмуте.

Также, принято решение отказать в назначении (возобновлении) и прекратить социальные выплаты 12 внутренне перемещенным лицам, которые живут в Бахмуте.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.