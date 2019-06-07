В «Л-ДНР»: Участники НВФ пытаются скрыть перемещение запрещенного вооружения и техники. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) ведут радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), чтобы скрыть перемещение на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и техники. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжается интенсивное отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, НВФ ведут радиоэлектронное подавление каналов управления БПЛА. Это делается для того, чтобы скрыть перемещение на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники.

«При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода», – уточняется в сообщении.