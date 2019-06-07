Снятие блокады Донбасса: Эксперт пояснил, что показала инициатива Кучмы. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО*. Подобные действия даже гипотетически не могут быть в одностороннем порядке. Такое мнение выразил политолог Олег Лисный, передает «Слово і Діло».

«Инициатива абсолютно непонятна, как и позиция тех сил, которые в свое время боролись за эту же блокаду, говоря о том, что это торговля на крови. Сейчас со сменой власти поменялась риторика, реакция стала спокойнее. Это проявление двойного подхода к ситуации», – считает Лисный.

По его словам, в связи с высказанной идеей возникает несколько вопросов. В частности, даже гипотетически, если мы что-то открываем, то противоположная сторона также должна идти на какие-то действия.

Однако, подчеркнул Лисный, из тех сообщений Кремля, которые попадают в СМИ, видно, что Российская Федерация не просто не идет навстречу, но и принимает такие инициативы как должное. При этом, уточнил эксперт, еще и рассчитывает на выплаты от Украины за то, что люди потеряли рабочие места, льготы и т. д.

«Это вообще за гранью здравого смысла», – отметил он.

Лисный напомнил, что в то время раскручивался тезис о том, что война не заканчивается, потому что это выгодно Порошенко. «Порошенко ушел. Кому теперь это выгодно? Кто сейчас будет получать пользу от этого? Это вызывает тревогу, ведь очевидно, что процесс не слишком прозрачен», – уверен эксперт.

По его мнению, украинской стороне следовало бы озвучивать все. Процесс должен быть максимально прозрачен, потому что пока такие инициативы могут трактоваться как односторонние действия.

Лисный добавил, что, когда государство пошло на поводу у активистов и ввело блокаду, формально были определены пункты, по которым блокаду снимают.

«В частности, если предприятия, захваченные на той территории, будут возвращены, если не будет ходить рубль и много других пунктов», – объяснил политолог.

Как считает эксперт, озвученное предложение может быть пробным шагом, чтобы посмотреть на реакцию общества. «Однако все равно остается вопрос открытости освещения консультаций. Фактически, сейчас через все новости вокруг Минского процесса проходит одна красная черта – непрозрачность. Как в принятии решений, так и в освещении действий», – подытожил Олег Лисный.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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