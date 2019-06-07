Забила палкой: Жительница Донетчины арестована за убийство родной бабушки. Новости

На Донетчине арестовали 36-летнюю женщину, которая жестоко избила палкой свою бабушку, из-за чего пенсионерка захлебнулась кровью. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Лиманского отдела Славянской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 36-летней женщине, которая подозревается в умышленном убийстве родной 83-летней бабушки», – говорится в сообщении.

Как установили в ходе расследования, 2 июня, около 18:30, к дому пожилой женщины пришла внучка, которая в последнее время вместе со своими родителями ухаживала за старушкой. Во время разговора женщины поссорились, и в ответ на бабушкины претензии разгневанная внучка схватила деревянную палку, на которую обычно опиралась бабушка, и пока та сидела на кровати, нанесла ей несколько ударов по голове и туловищу, причинив скальпированную рану и многочисленные ушибы головы, грудной клетки, плеча, кистей и бедер.

Из-за побоев пожилая женщина умерла, захлебнувшись кровью.

Как уточнили в прокуратуре, сейчас, в уголовном производстве по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая – с целью выяснить, могла ли подозреваемая, мать двоих несовершеннолетних детей, осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование продолжается.

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