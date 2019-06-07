Ситуация в пунктах пропуска днем 7 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «12:43. Никитовка, пеших за туалеты, 4 часа в очереди на ДНР, на украинском – 3 минуты. Машин, автобусов очень много. Это в Украину, из Украины машин мало, людей целая сетка»;

«Администратор»: «13:59. Горловка. Мама с 8 утра на блокпосту. Автобусы не пропускают. Говорит, люди на машинах вторые сутки стоят. Такая жара. Уроды. Связи нет вообще. Два слова сказала и все. На всех пунктах пропуска нет такого беспредела, как на Майорске ДНР».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вадим: «12:14. "Каргилл" ничего не поменялось, льгота до моста, основная на мосту»;

Нюта: «12:35. "Каргилл", льгота в Украину почти до моста. Движение слабое»;

Valentin: «14:10. "Каргилл" в сторону Курахово. Общая на середине спуска с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Sergey: «11:15. В Еленовке жесть, пускают по 5 машин в 30 минут. Машин до поворота. Очень медленно двигается очередь»;

Svetlana: «12:13. Еленовка, очередь от поворота, льготная половина общей, пропускают по 6 машин. Еленовка, пешей очереди практически нет»;

Александр: «12:21. Новотроицкое в Донецк приблизительно. 50 авто»;

«Microft»: «12:39. Еленовка стоим с 04:00 до шлагбаума 20 машин! Очередь до поворота, льгота в пол-общей»;

Людмила: «13:02. Еленовка в Волноваху очередь основная до автовокзала».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алик: «11:24. Октябрь в Мариуполь очередь большая очень, хвост возле магазина. На проверку запускают по 7 машин (медленно)».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: