В штабе ООС рассказали о состоянии раненых во время обстрела ночью (Фото, видео) . Новости

Раненые во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований позиций Объединенных сил под Новолуганским (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) эвакуированы в госпиталь. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В пресс-центре отметили, что мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненые военнослужащие были оперативно доставлены в военно-лечебное учреждение.

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Павла Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальным ранением и т. п. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами.

Состояние здоровья всех военнослужащих – средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь, они подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще 4 травмированы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Также сообщалось, что в МВД рассказали подробности гибели украинских военных.

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