Заказчик – «МГБ ДНР»: В Запорожье возле детской площадки заложили взрывчатку (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в центре Запорожья жителя Донецкой области, который, выполняя указания «МГБ ДНР», заложил радиоуправляемую взрывчатку возле детской площадки. Террористический акт удалось предотвратить. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, заказчиком теракта было «МГБ ДНР». По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в мирном регионе.

«Информация о взрывном устройстве поступила в Центральный аппарата Службы – и группа, сформированная в. и. о. председателя СБУ Иваном Бакановым, выехала в Запорожье для отслеживания злоумышленника», – сообщил начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Отмечается, что исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники СБУ контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью 1,5 кг пластида вблизи детской площадки. Устройство активировалось с помощью мобильного устройства.

«Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство. Для обеспечения полной безопасности граждан в шесть утра была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов и ограничен въезд на прилегающую территорию», – говорится в сообщении.

В интересах следствия правоохранители провели аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки. «После того, как злоумышленник вышел за границы и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости – не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки», – рассказал Алексей Петров.

«Подрывника» задержали сразу после возвращения на место потенциального преступления.

Как уточняется, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.