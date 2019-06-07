Жительница Луганщины вербовала девушек для занятия проституцией в Ливане. Новости

На Луганщине разоблачили и взяли под домашний арест жительницу Рубежного, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации в Ливане. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, 25-летняя женщина в феврале 2019 года, находясь в Бейруте (Ливанская Республика), через социальные сети познакомилась с жительницей Сватово. «В ходе переписки подозреваемая, используя сложные жизненные обстоятельства потерпевшей и ее уязвимое состояние, завербовала девушку с целью ее дальнейшей сексуальной эксплуатации в г. Бейрут», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, злоумышленница подготовила и передала девушке необходимый пакет документов – контракт с ночным клубом в Бейруте, визу и электронные билеты на поезд и самолет.

Однако, организовать перевозку девушки за границу женщина не смогла, поскольку ее преступные действия были пресечены правоохранителями.

6 июня злоумышленнице было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК Украины (вербовке человека совершенном с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния пострадавшего для получения согласия на его эксплуатацию).

«Учитывая наличие на самостоятельном содержании 11-месячного ребенка, признание вины и активное сотрудничество со следствием, в настоящее время в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Уточняется, что санкция ч. 1 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.