На Донетчине раскрыли попытку теракта на железной дороге. Новости

На Донетчине за попытку совершить террористический акт мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, ранее судимый за разбой житель неподконтрольной украинским властям Макеевки признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Отмечается, что в 2017 году, освободившись из мест лишения свободы, мужчина познакомился с 45-летним координатором диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования «ДНР» «Казачий союз "Область войска Донского"» , который предложил ему за 3 тыс. долл. США совершить террористический акт на территории Донецкой области.

«Согласившись на указанное предложение, злоумышленник получил от своего "куратора" часть денежного вознаграждения в размере 10 тыс. рос. руб. и инструкции о порядке сбора радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, а в дальнейшем, получив очередную часть обещанных средств и подробные данные о местонахождении взрывчатки, отправился в с. Сергеевка Покровского района Донецкой области», – сообщают в прокуратуре.

«31 октября 2017 года, оказавшись в 200 м от территории электрической подстанции "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця», злоумышленник забрал в ранее оговоренном месте пакет с радиоуправляемым самодельным взрывным устройством, состоящий из почти 4 кг гексогена, и с целью совершения террористического акта, перепрыгнув забор, ограждающий территорию подстанции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины», – заявили в ведомстве.