Жителя Краматорска будут судить за организацию незаконного пункта по приему металлолома. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) будут судить местного жителя, который организовал незаконный пункт по приему металлолома. Сейчас правонарушитель ожидает приговора суда. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Краматорской местной прокуратурой согласован и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в период с января по май этого года 40-летний житель Краматорска, не будучи зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности, организовал в арендованном помещении незаконный бизнес по приему, хранению и сбыту лома черных и цветных металлов.

Злоумышленник принимал металл у населения по цене 4,5 грн/кг для дальнейшей перепродажи. «В частности, 24 мая мужчина за 200 грн приобрел у двух клиентов 44 кг металлолома, на чем был уличен правоохранителями», – уточнили в прокуратуре.

Во время обыска на территории арендованного дома были обнаружены и изъяты напольные механические весы грузоподъемностью до 130 кг, электронные весы грузоподъемностью до 130 кг и кантер до 20 кг, а также лом черного металла общим весом более 140 кг.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвиняемому грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или до 1 года ограничения свободы.

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