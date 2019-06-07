Германия выделяет около 5 млн евро на деятельность немецкого Союза рабочих самаритян на Востоке Украины. Новости

Федеральное правительство Германии и в последующие годы будет предоставлять средства на осуществление мероприятий неотложной помощи пострадавшим в результате конфликта на Востоке Украины через Союз рабочих самаритян Германии (СРС). На период с 2019 до 2021 года Федеральное правительство выделило дополнительно 4,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

Отмечается, что в последние годы Федеральное правительство уже оказывало поддержку гуманитарной деятельности СРС в Украине объемом почти 6,5 млн евро. Благодаря решению о выделении новых средств общая сумма помощи достигла более 11 млн. евро.

«СРС вместе с Союзом Самаритян Украины в течение многих лет предоставляет в Украине поддержку и помощь людям, которые в ней нуждаются, среди них многим внутренне перемещенным лицам и тем, кто пострадал в результате конфликта на Востоке Украины. Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся под контролем правительства Украины, на территории Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и обеспечения предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей», – рассказали в пресс-службе.

Другие составляющие проекта предусматривают обеспечение вспомогательным материалом на зимний период (строительные, теплоизоляционные, а также топливные материалы) лиц, проживающих в наиболее некачественных и неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах. Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.