«Мирное лето – детям Донбасса»: Эмоции, которые согреют спустя годы. Новости

Пятый сезон проекта «Мирное лето – детям Донбасса» дарит его участникам новые встречи, особенные эмоции, яркие впечатления. В этом году Фонд Рината Ахметова организовал для ребят цикл мотивационных лекций и мастер-классов с известными украинцами. Вслед за актером Андреем Дебриным эстафету добра продолжила писательница Оксана Щирба, сообщает пресс-служба Фонда.

Лауреат литературных премий и телеведущая рассказала участникам проекта о своем развитии и становлении как профессионала, поделилась секретами писательского мастерства. Щирба предложила мальчикам и девочкам написать о себе… Вооружившись ручкой и бумагой, ребята делились своими воспоминаниями о пережитом в зоне конфликта на Донбассе. О том, как мечтают о мире и улыбках на лицах родных.

«Эти дети Донбасса знают, что такое конфликт и потери. Им до сих пор страшно, но они умеют мечтать, улыбаться, радоваться каждой минуте жизни и верят в мирное небо. У каждого своя история, которой они не побоялись поделиться. Объятия этих детей и улыбка на лице – ошеломительные эмоции, которые я прячу под сердце. Они согреют меня холодными вечерами и в дни плохого настроения», – рассказала Оксана Щирба, поблагодарив Фонд за возможность окунуться в чудесную атмосферу встречи.

Собранные на встрече детские рукописи будут задокументированы и бережно сохранены. Искренние свидетельства трагедии станут частью действующих музейных экспозиций Фонда Рината Ахметова, посвященных деятельности самой крупной личной благотворительной инициативы в Украине.

«Участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса" – это ребята, проживающие по обе стороны линии соприкосновения. А также из семей переселенцев. Все они испытали огромный стресс из-за вооруженного конфликта. Поэтому Фонд Рината Ахметова дает им возможность пройти курс летнего оздоровления и психологической помощи. За время работы проекта его участниками стали 4000 детей. В этом году пройдет пятый сезон, оздоровятся еще 500 ребят», – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.