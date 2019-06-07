Россия попыталась исказить предмет спора о терроризме на Донбассе, – Зеркаль. Новости

Россия попыталась исказить предмет спора, извратив правовые нормы и отрицая факты терроризма на Донбассе. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Вчера прозвучали лишь дополнительные отвлекающие фразы. Господин Уордсворт говорил, что нужно признать, что в Украине нет терроризма, без изучения фактов по сути, только потому, что различные наблюдатели не использовали слово "терроризм". Профессор Циммерман признал, что российское национальное законодательство запрещает финансирование терроризма со стороны государственных служащих. В то же время он считает требования Украины к России о предотвращении этих преступлений смешными», – пишет она.

«Профессор Пелле советовал Украине, вполне серьезно, положиться на "bonnes grace"– на милость России. Он также предположил, что Россия будет считать судебное решение этого суда несправедливым и не воспримет его. А профессор Форто решил, что временные меры, назначенные судом, "лишены цели". Очевидно, Россия считает, что она сама может решать, какие приказы имеют обязательную силу, а какие нет», – заявила Зеркаль.

Как сообщалось ранее, в Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины сегодня, 7 июня, в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России.

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