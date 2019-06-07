Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским. Новости

Говорить о контактах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет после того, как в Москве сформируется понимание позиции Украины по Минским соглашениям. Об этом сегодня, 7 июня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

Пока, по его словам, в Кремле нет планов по встрече Путина и Зеленского.

Комментируя предложение нового президента Украины расширить «Нормандский формат», Песков отметил, что все участники формата, кроме Киева, не увидели в этом целесообразности. «Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей», – добавил он. В условиях «такой низкой эффективности» вряд ли возможно говорить о расширении, предположил Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для проведения встречи «Нормандской четверки» нужно письменно оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, в частности о разведении сил и средств, особом статусе Донбасса и проведении там местных выборов. Напомним также, что Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция.