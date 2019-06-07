На Донетчине осудили насильника и грабителя. Новости

На Донетчине суд приговорил к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества 34-летнего, ранее судимого за корыстные преступления мужчину, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе судебного процесса установлено, что в ночь на 25 мая 2018 года злоумышленник, увидев на одной из улиц г. Краматорска 20-летнюю девушку, затащил ее за гараж, где, применяя физическое насилие, а именно причинив поверхностные резаные раны шеи, удовлетворил с ней свою половую страсть в извращенной форме. После изнасилования нападавший отобрал у потерпевшей принадлежащее ей имущество на общую сумму более 4 тыс. грн и с места преступления скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями», – рассказали в прокуратуре и добавили, что суд подтвердил основательность и объективность доказательств, предоставленных в ходе слушаний публичным обвинением, которое поддерживала Краматорска местная прокуратура. Мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях.