В Международном суде ООН Россия пыталась использовать Минский процесс . Новости

Россия пыталась использовать в Международном суде ООН в Гааге Минские договоренности о Донбассе. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Мы слышали также многое о Минском процессе. Так же, как профессор Пелле упорно доказывает, что "или" означает "и", Россия считает, что 3 равно 5. Рабочая группа потому и называется трехсторонней, ведь в ее состав входят Украина, Россия, как стороны, и ОБСЕ, как фасилитатор. Но пяти сторон в нем нет», – пишет она.

Замглавы МИД Украины отметила, что, как указано в Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине за период с мая по август 2016 года, «амнистия не может быть предоставлена за наиболее тяжкие преступления и нарушения прав человека», и что бы ни говорил российский адвокат, амнистия за такие тяжкие преступления как террористические акты, о которых идет речь в этом деле, никогда не рассматривалась в рамках Минского процесса.

«Однако все это не имеет отношения к делу. Ссылка России на Минский процесс и амнистию являются ничем иным, как попытка отвлечь от сути. Как было отмечено в решении по делу Никарагуа, этот суд отвечает за решение юридических споров, должным образом представленных перед ним, даже если "вопросы, стоящие перед судом, переплетаются с политическими вопросами". Какие бы другие споры у нас не были с Россией, этот спор касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, между Украиной и Россией, и мы имеем право, на основании этих документов, на рассмотрение наших претензий», – заявила Зеркаль.

Как сообщалось ранее, в Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины сегодня, 7 июня, в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России.

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